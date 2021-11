Sarah Engels teilt Babybauch-​​Update

In wenigen Wochen wird Sarah Engels zweifache Mutter. Mit ihrem Ehemann Julian (28) erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind. Ihre Fans lässt sie beinahe täglich an ihrer Schwangerschaft teilhaben, sogar das Geschlecht hat das Paar feierlich via Instagram verkündet: Es wird ein Mädchen. Jetzt, nur wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin, zeigt die ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Kandidatin voller Stolz, wie groß ihr Bauch im Vergleich zur 14. Schwangerschaftswoche geworden ist.

In ihrer Instagram-Story teilt die 29-Jährige zwei Schwarz-Weiß-Fotos. Auf dem ersten Schnappschuss ist Sarah zu Beginn des zweiten Trimesters zu sehen, der zweite dürfte erst kürzlich aufgenommen worden sein, denn ihr kugelrunder Babybauch ist darauf nicht mehr zu übersehen. Mittlerweile befindet sie sich in der 37. Schwangerschaftswoche, wie Sarah unter dem Foto verriet.

Respekt vor der Geburt

Für die Musikerin ist die anstehende Geburt keine leichte Situation. Ihr Sohn Alessio (6), den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (29) hat, wurde mit einem Herzfehler geboren.

Dieses Erlebnis sorgte dafür, dass ihr die bevorstehende Entbindung Sorgen bereitete, wie sie vor einigen Wochen erzählte. Diese haben sich aber halbwegs gelegt, wie Sarah auf Instagram verrät: «Ich habe Respekt davor, ja. Aber keine Angst mehr.»

(L'essentiel/Katrin Ofner)