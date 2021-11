Britney Spears wünscht sich jetzt noch ein Kätzchen

Britney Spears ist mehr als bereit, ihr neues Leben zu beginnen: Fast 14 Jahre lang wurde jeder noch so kleine Schritt der Popsängerin von Jamie Spears (69) bewilligt, Selbstbestimmtheit kannte sie nicht. Seit dem 12. November ist die Vormundschaft ihres Vaters nun endlich aufgehoben. Neben ihrem Vermögen, das sich laut «Forbes» auf rund 60 Millionen US-Dollar beläuft, gewinnt sie damit vor allem eines zurück: ihre Freiheit, eine Familie zu gründen.

Vor Gericht betonte die 39-Jährige einst, ihr größter Wunsch sei es, noch einmal zu heiraten und Mutter zu werden. Dies bliebe ihr aber durch den Vormund verwehrt. Es sei ihr sogar gegen ihren Willen eine Kupferspirale zur Verhütung eingesetzt worden. Jetzt scheint ihr Traum von der eigenen Familie aber endlich in Erfüllung zu gehen, denn der erste Schritt wurde bereits getan: Vor ungefähr zwei Monaten ging ihr Partner, der Fitnesstrainer Sam Asghari, vor der 39-Jährigen auf die Knie. Nur bei der Hochzeit soll es allerdings nicht bleiben, denn Britney hat weitaus mehr Pläne für ihre Zukunft.

Britney und Sam wollen sich ein Haus kaufen

Gemeinsam mit ihrem Verlobten möchte Britney ein neues Haus kaufen. Dabei wünscht sich das Paar eine Liegenschaft, die sich näher an Hollywood – oder zumindest an Los Angeles – befindet. Dass die beiden bald aus ihrer Villa in Thousand Oaks ausziehen werden, sei ohnehin nur noch eine Frage der Zeit: An dem Grundstück würden einfach zu viele schlechte Erinnerungen an die Vormundschaft hängen, zitiert «TMZ» eine Quelle.

Britney will noch einmal Mama werden

Auf Instagram teilte die Sängerin Mitte der Woche ihren Babywunsch in Form eines Fotos von Kinderfüsschen mit. «Ich spiele mit dem Gedanken, noch einmal Mama zu werden», schrieb sie darunter. Und weiter: «Ich frage mich, ob das ein Mädchen sein könnte. Sie steht auf den Zehenspitzen und greift nach etwas, das steht fest.» Aus ihrer Ehe mit Ex Kevin Federline (43) hat die «Gimme More»-Interpretin schon zwei Söhne im Teenager-Alter.

Britney möchte ein Kätzchen

Zum traditionellen Familienbild mit Haus, Kind und Kegel scheint für Britney nur noch eins zu fehlen: ein Kätzchen. «Ich hatte noch nie eine Katze, aber auf mich wirken sie verdächtig schlau», so die Sängerin in dem Beitrag auf Instagram. Laut der «Toxic»-Interpretin weisen sie und ihr zukünftiger Vierbeiner übrigens eine bedeutende Gemeinsamkeit auf: «Wir beide mögen gerne Milch!»

(L'essentiel/Saskia Sutter)