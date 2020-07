«Berta» liegt nach Herzstillstand im Pflegeheim

Sie war die einzige, die als Haushälterin Berta dem von Charlie Sheen verkörperten Playboy Charlie Harper die Leviten lesen durfte. Nun ist die US-Schauspielerin Conchata Ferrell in ein Pflegeheim eingeliefert worden, nachdem sie vier Wochen auf der Intensivstation gelegen hatte. Im Mai hatte die 77-Jährige nach Angaben ihres Mannes gegenüber dem US-Portal TMZ einen Herzinfarkt erlitten. Dabei hätte ihr Herz 10 Minuten lang stillgestanden.

Ferrells Zustand sei mittlerweile stabil, sie ist derzeit auf ein Beatmungs- und ein Dialysegerät angewiesen und kann weder sprechen noch kommunizieren. Sie sei allerdings bei Bewusstsein und würde ihre Umgebung wahrnehmen, teilte der Ehemann mit, der seine Frau aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den USA aktuell nicht besuchen darf. «Es gibt nichts, was wir tun können, um den Prozess zu beschleunigen. Wir hoffen alle das Beste», so ihr Mann im Interview.

(L'essentiel)