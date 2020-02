«Nach Mac Millers Tod wusste ich, es ist vorbei»

Comedian Pete Davidson (26) gab dem US-Moderator und Autoren Charlamagne tha God (41) ein Interview, in dem er sich unter anderem zu seinen berühmten Ex-Freundinnen äußert. Eine von ihnen ist Superstar Ariana Grande (26), mit der er im Juni 2018 die Verlobung feierte – nur vier Monate später trennten sich die beiden wieder.

Während er in der Comedy-Show «Saturday Night Live» Witze und Anspielungen über die Beziehung mit der Sängerin platzierte, verweist Ariana in ihrem Song «Thank U, Next» auf ihn und nahm 2019 bei ihrer Grammys-Performance symbolisch einen Ring vom Finger und legte ihn in eine Box.

Davidson weiß: natürlich ging es dabei um ihn. «Sie ist in diesem Bereich die Königin», sagt er im Interview mit Charlamagne. «Es ist ihr Job.»

Arianas Trauer über Mac Miller

Pete Davidson spricht im Interview den Tod von US-Rapper Mac Miller an, der im September 2018 an einer versehentlichen Überdosis verstarb – Ariana und der Rapper waren bis im Mai 2018 ein Paar.

Nach dem tragischen Tod sagte Pete zu seiner damaligen Verlobten, dass er so lange für sie da sein werde, wie sie es möchte. Doch: «Für mich war es nach seinem Tod ziemlich klar, dass es mit uns vorbei sein würde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, so etwas verkraften zu müssen. Das ist einfach nur schrecklich.»

Sie habe ihn sehr geliebt, meint Davidson. Nach dem Tod des Rappers griff Ariana vermehrt zu Alkohol, um mit der Trauer klar zu kommen, wie sie in einem Interview 2019 «Vogue» erzählte.

Davidson bleibt optimistisch

Nachdem Anfang Jahr die Beziehung mit Kaia Gerber in die Brüche ging, wolle er erstmal Single bleiben. Trennungen seien zwar schwierig für ihn, aber sie würden ihn auch antreiben, sich selber zu verbessern. «Ich glaube, an Trennungen kann man als Person wachsen.»

Er habe viel von «den tollen Frauen» gelernt, mit denen ich zusammen war. «Sie sind alle cool.» Auch mit Ariana möchte er sich verstehen, aber «wenn die Leute mich immer nur als ihren Ex sehen ist es für mich wie ein Schlag ins Gesicht».

