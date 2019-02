Bastian Yotta lässt sich Haare transplantieren

«Ich beschwere mich nicht über meine Probleme, ich löse sie», schreibt Bastian Yotta (42) auf Instagram zu einer Reihe von Fotos, die ihn mit neuer Frise zeigen. In seiner Insta-Story verrät der Ex-Dschungelcamper/Motivationscoach/Englisch-mit-starkem-Akzent-Sprecher: «Die Haare sind umgezogen, von hinten nach vorne, weil vorne mehr Sonne war, mehr Licht.»

Bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» fiel ob all dem Trash-TV-Drama gar nicht auf, dass die Haare vorne auf seinem Kopf durchaus Raum hatten – ein erneuter Blick auf einige Australien-Fotos (oben in der Bildstrecke!) zeigt aber, dass dies tatsächlich so war. Also ein wenig.

Sein Miracle-Morning-Mantra «I'm strong, hilti and full of energy» betet Yotta auch im OP-Saal runter. (Video: Instagram/yotta_life)

Ihm gefällt die Fast-Glatze

Nach dem Eingriff ist der Schädel des Deutschen praktisch kahl rasiert und er (der Deutsche, nicht der Schädel) meint dazu auf Instagram: «Meine Haare haben mich immer gestresst. Witzigerweise, jetzt, da sie weg sind, fühle ich mich frei.»

Freundin Maria mag den neuen Look offensichtlich – jedenfalls küsst sie Yotta auf den Insta-Bildern. Der Muskelmann bedankt sich denn auch bei ihr für ihre Unterstützung und taggt brav die Klinik, die seinen Schopf neu bepflanzt hat.

(L'essentiel/shy)