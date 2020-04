Das steckt hinter dem Namen ihrer neuen Charity

Alles neu bei Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38): Nachdem die beiden gerade erst von Vancouver Island, Kanada, nach Los Angeles gezogen sind, gründen sie nun auch eine neue Wohltätigkeitsorganisation, wie The Telegraph (kostenpflichtiger Artikel) herausgefunden hat.

Dies, weil sie ihre bisherige Charity Sussex Royal nicht unter diesem Namen weiterführen können, da sie ab Ende März als hochrangige britische Royals zurückgetreten sind. In einer Mitteilung haben Meghan und Harry nun den Namen der neuen Organisation bekanntgegeben: Archewell.

Ende März verabschiedete sich das Ehepaar von seinen Sussex-Royal-Insta-Followern:

Die Bedeutung des Namens

Klingt verdächtig ähnlich wie der Name des elf Monate alten Sohns des Paars, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, oder? Die Charity ist aber nicht nach dem Siebten in der britischen Thronfolge benannt – eher umgekehrt. Das altgriechische Wort «Arch» bedeute so viel wie «Anfang» oder «Ursprung», heißt es im Statement.

«Well» wiederum ist das englische Wort für Quelle. «Der Name Archewell kombiniert ein altes Wort für Stärke und Handeln mit einem anderen, das für die in der Tiefe liegenden Ressourcen steht, aus denen wir schöpfen werden», erläutern die Sussexes weiter.

Corona-Bemühungen gehen vor

Die Bedeutung hinter dieser Wortschöpfung habe ihnen so sehr gefallen, dass sie auch zur Inspiration für den Namen ihres Söhnchens wurde: «Wir wollten etwas mit Bedeutung schaffen.»

«Wir freuen uns darauf, mit Archewell loszulegen, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist», schließen der Prinz und die Herzogin die Mitteilung. Denn zunächst wollen sie weiterhin dabei helfen, die Covid-19-Pandemie zu bewältigen.

(L'essentiel/shy)