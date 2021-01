Kardashian und Blink-​​182-​​Star sollen ein Paar sein

Laut Us Weekly sind Kourtney Kardashian (41) und der Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45) ein Paar. «Die beiden sind seit Jahren eng befreundet und daten sich nun schon seit ein paar Monaten», sagt eine Quelle gegenüber der US-Publikation.

Das Paar verkehrt seit Jahren in denselben Kreisen und lebt in der gleichen Nachbarschaft in Calabasas, Kalifornien. Bereits im September 2018 kamen die ersten Dating-Gerüchte zwischen Kourtney und Travis auf – damals wurden sie beim gemeinsamen Nachtessen in Los Angeles und anschließendem Gottesdienst gesichtet.

«Travis ist schon seit längerer Zeit sehr verknallt in Kourtney», sagt der Insider zur frischen Liebe. Kourtney oder Travis selbst haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Auf Instagram verraten

Die ersten Gerüchte setzten die beiden übrigens gleich selbst in die Welt: Am Freitag postet Kourtney ein Foto von Kris Jenners Pool in Palm Springs. Am nächsten Tag teilte Travis Barker auf Instagram ebenfalls ein Bild aus dem Haus des Kardashian-Familienoberhauptes.

Außerdem kommentiert Travis fleißig Kourtneys Bilder: Nachdem sie ein Spiegel-Selfie von sich gepostet hatte, kommentierte der Musiker umgehend mit einem Rosen-Emoji. Bei einem anderen Foto, das Kourtney Anfang des Monats postete, schrieb Travis «Du bist so cool» in den Comments.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)