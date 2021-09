Vermisste Schauspielerin wieder aufgetaucht

Die britische Schauspielerin Tanya Fear wurde lebend gefunden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei von L.A., wie Sky-News schreibt.

Die Schauspielerin, die 2018 in Doctor Who mitspielte , wurde zuletzt am Donnerstag, den 9. September, beim Verlassen ihrer Hollywood-Wohnung in Los Angeles gesehen. In den Sozialen Medien rufen Freunde und Verwandte zur Suche in der Region Los Angeles/Hollywood Bowl auf. So etwa ihre gute Freundin Bolu Babalola, die auf Twitter um Hilfe bittet.

Fear spielte in Hollywood bisher eher kleinere Rollen, sie war unter anderem im Film «Kick Ass 2» und in der Serie «Doctor Who» zu sehen. Laut IMDB wurde sie in Zimbabwe geboren und wuchs teilweise in Großbritannien auf.

