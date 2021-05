Joe Biden soll Joe Exotic wegen Krebs begnadigen

Joseph Allen Maldonado-Passage, besser bekannt als Joe Exotic aus der Netflix-Dokumentation «Tiger King», könnte an Prostatakrebs leiden. Darauf deute ein Bluttest hin, den er im Gefängnis Federal Medical Center in der US-Stadt Fort Worth gemacht habe, schreibt Exotic auf Facebook. «Mein Körper ist müde, ich habe sehr viel Gewicht verloren, die Wunden am Mund sind außer Kontrolle und ich erbreche mehr, als ich esse».

Exotic fordert Begnadigung durch Biden

Er werde nun am 27. Mai einen Onkologen und am 1. Juni einen Urologen sehen, schreibt Exotic. Geplant sei zudem eine Biopsie, um einen Tumor auf der rechten Seite unterhalb der Rippen zu untersuchen. Auch eine Darmspiegelung und eine Endoskopie werde er durchführen lassen, sagt Exotic weiter.

Exotic sitzt aktuell eine 22-jährige Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes ab. Nun hofft er auf eine Begnadigung durch Präsident Joe Biden. «Dann könnte ich nach Hause und würde wieder eine anständige medizinische Betreuung und anständiges Essen erhalten.» Laut dem zuständigen US-Gericht wollte Exotic die Tierrechtsaktivistin Carole Baskin von einem Auftragskiller umbringen lassen. Diese hatte Exotics Privatzoo vor rund einem Jahr nach einem jahrelangen Rechtsstreit übernommen.

