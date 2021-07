Mila Kunis und Ashton Kutcher duschen nur selten

Ein pikantes Geständnis von Ashton Kutcher und Mila Kunis sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Diskussionen: Das Hollywood-Paar enthüllte im Podcast von Dax Shepard, dass sie sich eher selten duschen.

«Als ich klein war, gab es kein heißes Wasser, also habe ich mich nicht täglich geduscht», erzählt die «Ted»-Darstellerin und meint noch, dass sich bis heute nicht wirklich was daran geändert hat. «Aber ich wasche meine Achseln, meine Brüste, meine Geschlechtsgegend und meine Füße», erzählt sie. Auf Seife verzichtet sie meistens. Bei Kutcher ist es ähnlich: «Ich wasche täglich meine Achseln und meinen Schritt und sonst nichts. Ich besitze lediglich ein Stück Seife, das den Job erledigt, sonst nichts.»

Und wie ist das eigentlich bei ihren Kindern Wyatt (6) und Dimitri (4)? Kutcher erklärt: «Wenn du siehst, dass sie schmutzig sind, wasch sie. Ansonsten ist es sinnlos.» Kunis fügt noch hinzu: «Erst wenn sie anfangen zu riechen, wird's mal wieder Zeit.» Viele Fans zeigen sich schockiert über die Äußerungen des Paares. «Manche Sachen will man einfach nicht wissen», urteilt etwa ein Twitter-Nutzer.

Do what you will with your personal hygiene, but some things shouldn’t be shared on social media. We didn’t need to know this information. #milakunis #ashtonkutcher pic.twitter.com/z867pHfhQR