Hans und Franz stehlen Heidis Buch-​​Tipp die Show

Model-Mama Heidi Klum ist bekannt für ihre sexy Posts auf Instagram. Immer wieder streckt die 47-Jährige uns in ihren Beiträgen Hans und Franz entgegen - so hat sie nämlich ihre Brüste getauft. So auch auf einem ihrer neuesten Postings auf Insta.

Darauf zeigt sich die Ehefrau von «Tokio Hotel»-Gitarrist Tom Kaulitz nämlich lässig mit Sonnenbrille, Hut und Mantel. Auf einen BH scheint Heidi dabei ganz offensichtlich aber verzichtet zu haben. Auf dem Bild wirbt sie für das neue Buch ihres Schwagers Bill Kaulitz mit dem Titel «Career Suicide».

Doch der Blick der User fällt nicht auf das Buch, sondern eher auf Hans und Franz. Gute Publicity ist das aber allemal. Die Biografie des Front-Sängers der Band «Tokio Hotel» ist im Januar dieses Jahres erschienen. Heidi ist eben ein echter Profi und weiß genau, wie man Werbung macht.

(L'essentiel/wil)