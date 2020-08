Briatore postet Selfie aus dem Krankenhaus

Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore hat am Mittwoch auf Instagram ein Selfie aus dem Krankenhausbett gepostet: «Es geht mir gut», schrieb er an seine 800.000 Follower. Das Foto zeigt ihn lächelnd hinter einer verschobenen Gesichtsmaske. Das Foto war in seinen Storys nur wenige Minuten online, dann löschte er es wieder.

Der 70-jährige Briatore liegt seit Sonntagabend im Krankenhaus San Raffaele in Mailand. Nach eigenen Angaben erholt er sich von einer schweren Prostataentzündung. Doch das Ergebnis seines Corona-Tests ist positiv, wie das Portal Fanpage am Mittwoch berichtet.

Notorischer Corona-Skeptiker

Briatore hatte noch am Montag dementiert, an Covid-19 erkrankt zu sein – obwohl sein Nachtlokal Billionaire Club in Porto Cervo auf der italienischen Insel Sardinien als Corona-Herd gilt. Die Zahl der positiven Coronavirus-Abstriche im Umfeld des Clubs stieg auf fast 60 Fälle. Der Barman des Billionaire Club befindet sich in kritischem Zustand. Viele weitere Mitarbeiter sind zu Hause in Isolation.

Briatores Ansteckung mit dem Virus sorgt in Italien für Aufruhr – zumal der Ex-Formel-1-Teamchef ein notorischer Corona-Skeptiker ist. Als die italienischen Behörden angesichts einer zweiten Infektionswelle die Clubs schließen wollten, hatte sich Briatore gewehrt. Er kritisierte die Einschränkungen in Videos und wies darauf hin, dass es auch viele private Partys gebe. Am 17. August ließ Italiens Regierung alle Discos wegen der Ansteckungsgefahr schließen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)