Bond-​​ und Game-​​of-​​Thrones-​​Star Diana Rigg ist tot

Wie mehrere britische Medien berichten, verstarb Diana Rigg im Alter von 82 Jahren. Ihr Agent teilt mit: «Sie starb heute früh friedlich zu Hause bei ihrer Familie.» Die Britin wurde 1982 von der Queen mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet.

In weiten Teilen Europas wurde sie durch die Rolle als Bondgirl «Contessa Teresa di Vincenzo bekannt. Diese Rolle spielte sie im Film «Im Geheimdienst ihrer Majestät».

Auch in der bekannten HBO-Serie Game of Thrones hatte Riggs eine Rolle. In 18 Folgen spielte sie die Rolle der Olenna Tyrell. Für ihre Darstellung wurde sie mehrfach für den Emmy als beste Gastdarstellerin nominiert.

(L'essentiel/Sven Forster)