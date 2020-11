Darth-​​Vader-​​Schauspieler David Prowse ist tot

Sein Gesicht war nur den wenigsten bekannt. Trotzdem begeisterte Schauspieler Dave Prowse Millionen Kinozuschauer. Nun ist der Darth-Vader-Schauspieler der originalen Star-Wars-Trilogie verstorben. Dies berichten mehrere britische Medien. Zur BBC sagte sein Agent: «Möge die Macht immer mit ihm sein!» Prowse starb nach einer kurzen Krankheit.

In den Filmen wurde Prowse auch in der englischen Version synchronisiert. Dies übernahm Schauspieler James Earl Jones. Wie Regisseur George Lucas mitteilte, wollte man für die Rolle von Vader eine dunklere Stimme. Prowse war knapp zwei Meter groß und wurde deshalb für die Rolle von Vader gecastet.

Die großen Rollen für Prowse blieben nach dem Erfolg mit Star Wars aus. Neben seinen Filmrollen arbeitete Prowse auch als Fitnesstrainer. 1978 trainierte Prowse Christopher Reeve für seinen Part in Superman. In den letzten Jahren tratt Prowse nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Er litt an Demenz.

(L'essentiel/Sven Forster)