Prince Charles outet sich als Yoga-​​Fan

Man stelle sich vor, es ist Montagnachmittag im Buckingham Palace: Prinz Charles betritt mit enganliegendem Baumwollshirt und Yoga-Pants seinen sonnendurchfluteten Sport-Raum. Er breitet die Matte auf dem knarzigen Holzboden aus, schließt seine Augen und setzt zum «Ommm» an. Dann führt er vorbildlich einen herabschauenden Hund aus, wiegt seinen Kopf nach links und rechts, gleitet anschließend fließend in ein paar Sonnengrüße und verlässt, nach einer entspannenden Kindspose am Ende, zufrieden seinen Happy Place.

Zugegeben: Es ist eine Vorstellung, an die man sich im Zusammenhang mit dem leicht unterkühlten britischen Thronfolger Charles erst einmal gewöhnen muss. Doch sie ist durchaus realistisch. Vergangenes Wochenende hat der Prince of Wales bei der Yoga In Healthcare Conference in London nämlich verraten, was für ein großer Fan der geistigen und körperlichen Übungen er ist: «Seit Tausenden von Jahren können Menschen feststellen, wie sehr Yoga ihr Leben verbessert.» Regelmäßiges Praktizieren würde helfen, die Disziplin zu stärken und Selbstvertrauen zu gewinnen, so Charles weiter. «Auch ich durfte das schon erleben.»

Prinz Charles schlägt Yoga für staatliches Gesundheitssystem vor

Der royale Yogi lobt seinen Sport weiter: «Zahlreiche Studien belegen, dass Yoga gut für Körper und Seele ist.» Außerdem würde es nicht nur bei akuten Gesundheitsproblemen helfen, sondern auch vorbeugend gegen viele andere Krankheiten und Leiden wirken. Deshalb schlage er vor, dass die NHS (das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland) therapeutisches Yoga in ihr kostenloses Präventions-Programm aufnehmen sollten.

Nicht der einzige royale Yoga-Fan

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Prince Charles seine Yoga-Liebe öffentlich macht: Im Januar tätigte er eine Spende, um minderjährige Häftlinge in Großbritannien mit Yoga-Stunden zu versorgen. Er wollte ihnen, so «Hoffnung und Zuversicht» hinter Gittern bescheren, so Charles in einem Interview mit Dailymail.

Übrigens ist der Prinz nicht der einzige Royal mit einem Herz für Yoga im Buckingham-Palace: Seine Frau Camilla steht, wenn man der britischen Presse glauben darf, regelmäßig auf der Matte. Auch Meghan Markle ist dank ihrer Mutter, die Yoga-Lehrerin ist, seit ihrem siebten Lebensjahr ein Yogini. Eventuell treffen sie sich ja auch mal zu dritt im sonnendurchfluteten Sport-Raum. Namaste.

