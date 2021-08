Unfallfahrer des Mercedes stellt sich der Polizei

Am Samstagmorgen kommt ein Mercedes AMG A 35 von der Straße ab und kracht gegen einen Laternenmast. Im Auto sitzen Promi-Tochter Luna Schweiger (24), Rapper Jamule (24) und ein bisher unbekannter Fahrer. Alle drei verlassen die Stelle noch vor Eintreffen der Polizei, woraufhin wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird. Nun stellt sich der Fahrer des Unfallwagens jedoch freiwillig der Polizei.

Es handelt sich dabei laut «Bild» um Moe S., ein Freund von Luna und Jamule. Der 26-Jährige soll sich am Dienstagmittag über seinen Anwalt bei der Berliner Polizei gemeldet und die Schuld für den Unfall auf sich genommen haben. Gegenüber der Zeitung erklärt er: «Ich stand total unter Schock und mir tut es immer noch mega leid. Es lag in meiner Verantwortung, die beiden sicher nach Hause zu bringen.»

Außerdem stellt er klar: «Luna und Jamule haben nichts falsch gemacht. Ich trage die alleinige Verantwortung für das Ganze, aber kann mich aufgrund des laufenden Verfahrens aktuell nicht weiter äußern.»

Jamule ist sauer auf Fahrer

Die Schauspielerin und der Rapper, die sich erst seit einem Monat kennen, haben den Unfallort laut Augenzeugen kurz nach sieben Uhr mit einem Taxi verlassen. «Natürlich hatten wir Angst, dass wir erkannt werden. Wir haben den Fahrer gebeten, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei wartet. Leider ist er abgehauen. Ich bin sehr sauer auf ihn», schilderte Jamule am Dienstag gegenüber «Bild».

Er und Luna waren davor zusammen in einer Bar, als Moe S. angeboten hatte, die beiden im Auto nachhause zu bringen. «Wir beide waren am Schlafen, als es plötzlich krachte. Ich bin aus dem Auto geklettert, habe Luna aus dem Wrack geholfen», so Jamule.

Papa Til Schweiger (57) bestätigte bereits am Samstag gegenüber dem Blatt, dass seine Tochter in einen Unfall verwickelt war. «Sie liegt aber nicht im Krankenhaus. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut», so der deutsche Filmstar. Über ihren Papa teilte Luna zudem mit: «Die gute Nachricht ist: Es ist keiner ernsthaft verletzt.»

