«Star Trek»-​​Schauspieler an Lungenkrebs gestorben

Schauspieler René Auberjonois wurde 79 Jahre alt. Wie man auf seinem Twitter-Profil mitgeteilt hat, starb er am Sonntag. Sein Sohn Remy Auberjonois gab gegenüber Entertainment Weekly an, dass er an Lungenkrebs gelitten hat.

Von 1993 bis 1999 spielte Auberjonois Sicherheitschef Odo an Bord der Raumstation «Deep Space Nine», einem «Star Trek»-Spin-off. Auch für die Serie «Boston Legal» stand er als Anwalt mehrere Jahre vor der Kamera.

Auf Twitter wurde er unter anderem von «Star Trek»-Kollegen wie George Takei verabschiedet.

(L'essentiel)