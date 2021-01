Prinz William hat heimlich Essen an Obdachlose verteilt

Prinz William (36) hat im Dezember klammheimlich Essen an Obdachlose verteilt. An drei Tagen soll er vergangenen Monat in den Einrichtungen von «The Passage» vorbeigeschaut haben, wie die Londoner Wohltätigkeitsorganisation nun auf Twitter mitgeteilt hat.

«Wir dachten, ihr könntet eine gute Nachricht gebrauchen!», heißt es im Tweet. «Wenn wir etwas aus früheren Lockdowns gelernt haben, ist es, dass so viele bereit und entschlossen dazu sind, zu helfen, wo sie nur können. Wir möchten uns bei den Mitarbeitern und Freiwilligen für ihre Arbeit in dieser Zeit bedanken», twittert das Zentrum für Obdachlose weiter.

Because we thought you might need a good news story!

If we've learnt anything from previous lockdowns, it's the willingness and determination of so many to do what they can to help. We would like to thank staff and volunteers for their work at this time. https://t.co/9VAhL9lWAP