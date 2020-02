Cindy Crawfords Sohn erklärt sein Gesichtstattoo

«Du hast gerade deine Leinwand ruiniert», «Es muss dir so langweilig sein» oder «Du wirst deine Entscheidung schon sehr bald bereuen»: Das neue Gesichtstattoo von Männer-Model Presley Gerber (20) hat einen Insta-Sturm der Entrüstung ausgelöst. Aber: «Zum Glück hat Cindy Crawford guten Zugang zu Tequila», heißt es in einem weiteren bösen Kommentar – in Anspielung auf die familieneigene Tequila-Marke.

«Missunderstood» prangt seit dem Wochenende unter dem rechten Auge von Cindy Crawfords (53) und Rande Gerbers (57) Sohn. Und genau so muss sich Presley zurzeit wortwörtlich fühlen: komplett missverstanden.

«Sag es mir ins Gesicht»

In einem Insta-Live-Video hat Presley denn auch schon auf die Kritiker reagiert und klargestellt: «Wenn ich gedacht hätte, dass das mein Gesicht ruinieren würde oder wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht getan.»

Der Model-Sohn nutzte die Gelegenheit auch gleich für eine emotionale Kampfansage gegen seine Hater: Wenn ihm jemand noch etwas zum Tattoo oder seiner Familie sagen wolle, «gebe ich dir meine Adresse, versprochen, und du kannst kommen und es mir ins Gesicht sagen». Die Kritik scheint ihm näher zu gehen, als er zugeben will.

Ebenso hat sich seine Freundin laut Pagesix.com zu Wort gemeldet. Und Partei für Presley ergriffen. «Seine Eltern lieben es übrigens», soll sie betont haben.

Nur eins von vielen

Die neuste Gesichtsverzierung ist nur der Höhepunkt von Presleys kurzer, aber weit fortgeschrittener Tattoo-Laufbahn. Innerhalb von nur zwei Jahren hat er sein cleanes Saubermann-Image abgelegt und ist äußerlich zum Bad Boy mutiert (siehe Bildstrecke oben).

Und er ist nicht das einzige Sorgenkind von Cindy Crawford und Rande Gerber: Schwester Kaia (18) sorgte jüngst mit Schwangerschaftsschlagzeilen und ihrer Beziehung mit Comedian Pete Davidson (26) für Aufsehen.

(L'essentiel/kfi)