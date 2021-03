Es gibt keine Tabu-​​Themen im Interview mit Oprah

Was werden Harry und Meghan im Gespräch mit Oprah ausplaudern? Das fragen sich nicht nur Fans und Kritiker der beiden, sondern allen voran auch das britische Königshaus. Es könnte zu einem Skandal-Interview werden.

Jetzt weckt der US-Sender CBS mit einem kurzen Trailer die Neugier. Und schon in den paar Sekunden wird klar: Es gibt offenbar keine Tabuthemen bei Oprah. Die Talkmasterin fragt Meghan direkt: «Warst du still? Oder hat man dich zum Schweigen gebracht?» Auch die Queen wird wohl bei dieser Antwort ganz genau hinhören.

«Schockierende Dinge»

In dem Gespräch wird auch der «Megxit» zum Thema. Zudem scheint Meghan zu meinen, dass etwas «fast nicht überlebt» habe. Worum es genau geht? Unklar. Dass es aber auch um den royalen Austritt geht, wird deutlich, als Harry über seine verstorbene Mutter spricht: «Ich hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Weißt du, ich bin einfach nur erleichtert und glücklich, hier mit dir zu sitzen und zu sprechen und meine Frau an meiner Seite zu haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es für sie vor all den Jahren gewesen sein muss, als sie allein diesen Prozess durchmachte.»

Am Ende hört man Oprah noch sagen: «Ihr habt hier einige sehr schockierende Dinge gesagt». Man darf definitiv auf den 7. März gespannt sein! An diesem Tag soll das komplette Interview ausgestrahlt werden.

(L'essentiel/slo)