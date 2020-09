So heirateten Lily Allen und David Harbour

Musikerin Lily Allen (35) und Stranger Things-Star David Harbour (45) haben sich am Montag in Las Vegas das Jawort gegeben, wie The Sun berichtet. Die Britin und der US-Amerikaner daten sich seit dem Sommer 2019.

Da die Sängerin im Frühling schon mit einem Klunker am Finger gesehen wurde, munkelten Fans bereits über eine Verlobung. Nun haben die beiden ihre Ehe auf Instagram mit Hochzeitsfotos bestätigt.

Den Fotos nach zu urteilen, haben die zwei ohne Gäste geheiratet. Einzig Lilys Töchter Marnie (7) und Ethel (8) aus erster Ehe scheinen bei der Trauung dabei gewesen zu sein.

Burger und Dior

Auch überraschend: Die beiden Stars verzichteten komplett auf Glamour. Statt in einer Luxus-Location heirateten Lily und David in der Graceland Chapel in Las Vegas – samt hauseigenem Elvis-Nachahmer. Danach aßen sie in einer Imbissbude, wo es für das frisch getraute Ehepaar und Lilys Töchter Burger und Pommes gab.

Ganz low-budget war die Hochzeit dann doch nicht: Das knielange Kleid der Singer-Songwriterin mag zwar simpel aussehen, stammt aber von der Luxusmarke Dior.

Auf Instagram gratulieren die Stars inzwischen schon fleißig. Sängerin Katy Perry (35) etwa schreibt unter einem Bild in Großbuchstaben «Liebe», und Stranger Things-Co-Star Millie Bobby Brown (16) meint zu ihrem Serien-Vater: «Wow. Papa, ich bin stolz! Ich freue mich so für euch.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)