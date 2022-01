Khloé Kardashian verkauft Kleider ihrer Tochter

Auf der Website Kardashians Kloset können Fans die gebrauchten Kleider des Kardashian-Clans ergattern. Dort bietet Khloé Kardashian aktuell auch alte Kleider von Tochter True zum Verkauf an.

Besonders die Preise sorgen bei vielen für rote Köpfe: «Bist du Pleite? Diese Preise sind lächerlich!», echauffiert sich eine Userin auf Twitter:

Are you broke? These prices are ridiculous! — deloris petty (@delorispetty104) January 14, 2022

Die Twitter-Gemeinde findet harsche Worte für Khloés Aktion: «Die Art und Weise, wie reiche Menschen ihr Geld horten. Spende das lieber, du geldgierige Person!»

the way rich people hoard their money. Like give this shit away you greedy fuck https://t.co/lowoMmRWG0 — anusha (@nushers) January 20, 2022

«Ich verstehe das nicht. Diese Familie bekommt fast alle ihre Kleider geschenkt. Sie sind Milliardäre und der Rest von uns normalen Leuten spendet, was nicht mehr gebraucht wird. Der Profit geht nicht einmal an eine wohltätige Einrichtung. Das ergibt keinen Sinn», schließt dieser Twitter-Nutzer.

Omg I miss seeing True in these outfits https://t.co/LV8cTMe4O5 — Khloé (@khloekardashian) January 14, 2022

Strumpfhosen teurer als im Verkauf

Tatsächlich ist seit dem Start der Seite Kardashians Kloset nicht bekannt, wohin die Einnahmen aus dem Kleiderverkauf fließen. Was zusätzlich für Kopfschütteln sorgt: Khloé verkauft gewisse Kleidungsstücke teurer, als sie im Laden angeboten werden.

Das Stück, das für den größten Aufschrei sorgt, ist ein 3er-Set-Strumpfhosen, das bei Khloé 20 Dollar kostet. Dazu kommen noch 15 Dollar Versandkosten. Bei der US-amerikanischen Ladenkette Target ist aber genau dasselbe Set für rund sieben Dollar erhältlich, wie eine Userin bemerkt. «Ich hoffe, sie spendet an eine wohltätige Organisation für Kinder», fügt sie hinzu.

Can anyone tell me why @khloekardashian is selling Target brand children's tights for 3 times the retail amount, PLUS $15 shipping? You can buy them for $6.99 at Target, instead of $35 from Khloe. Target ad on the right. I hope she is donating to a children's charity.... pic.twitter.com/KJp7XeGMse — Street Feets (@street_feets) January 19, 2022

«Die Leute beschweren sich gern»

Dabei bekommt der Star von manchen Userinnen und Usern auf Twitter auch Rückendeckung: «Ist jemandem in den Sinn gekommen, dass sie den Erlös spenden wird? Das ist sinnvoller, als gebrauchte Kleidung zu verschenken. Erwachsene Stars machen das ständig. Die Leute beschweren sich nur gern und sind umsonst negativ», schließt eine Userin.

Does it occur to anyone that she will be donating the proceeds she gets from the clothing? That’s more useful than giving away used clothes. Adult celebrities do this all the time. U people just like to complain and be negative for nothing. — Delsia Hughley (@deldell9) January 19, 2022

Derweil schweigt Khloé zu der Kontroverse. Auch dazu, wohin genau die Erlöse aus dem Verkauf fließen, halten sich die Kardashians bedeckt. Immerhin verkaufte Kim in der Vergangenheit auch schon Stücke aus ihrem Kleiderschrank und spendete den Erlös an das KinderKrankenhaus in Los Angeles.

(L'essentiel/Johanna Senn)