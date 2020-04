Wendler gibt erste Hochzeits-​​Details bekannt

Noch 2020 soll geheiratet werden im Hause Norberg. Norberg? Ja, dann das ist der echte Name von Michael Wendler. Der 47-Jährige nahm den Namen seiner Ex-Frau Claudia Norberg bei der Hochzeit an. Die Scheidung ist durch, seither wartet Laura Müller sehnlichst darauf, dass der Wendler endlich vor ihr auf die Knie fällt.

Dass es noch 2020 so weit sein soll, deuteten der 47-Jährige und seine Freundin schon öfter an. Passiert ist aber noch nichts. Das Geld fehlt, beschwerte sich der Wendler.

Hochzeit wird TV-Event

Die Verliebten sind schon mitten in der Planung, verriet der zukünftige Ehemann in «Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen», wie immer natürlich beim Haus- und Hof-Sender RTL. Fans und Hater gleichermaßen werden kein Detail der Hochzeit verpassen, wenn sie endlich stattfindet. Denn RTL darf mit der Kamera dabei sein.

Zu wenig Freunde für große Hochzeit

Die Feier will der Wendler klein halten. Es könnte natürlich am Geld liegen, der Sänger meint, es liege jedoch daran, dass er und Laura einfach nicht so viele Freunde haben: «Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen. Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind.»

Die Party soll in den USA steigen. «Wir möchten ja in Amerika heiraten und haben uns gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an unserer Seite haben wollen», bestätigt auch Laura.

Bekommt die Braut nur Saft zur Hochzeit?

Es hätte übrigens große Vorteile, wenn Laura und der Wendler bis 2021 warten. Denn wenn die beiden nach dem 30. Juli 2021 heiraten, darf die Braut sogar mit Champagner anstoßen. Dann wäre sie nämlich 21. Solange sie jünger ist, ist ihr Alkohol verboten. Das hat Laura aber noch nie gestört. In ihrer Doku-Soap «Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika» zwitscherte sie immer mal wieder gern ein Bier. Alkoholverbot hin oder her.

Warum sie nicht in die USA können

Zur Zeit sitzen die beiden in Deutschland fest. Eine Rückreise in ihr Haus in den USA ist aus drei Gründen nicht möglich: Erstens tanzt Laura bei Let's Dance mit und schaut als Einzige, dass Geld aufs gemeinsame Familienkonto kommt. Zweitens tobt das Coronavirus, eine Reise wäre deshalb sowieso nicht möglich. Aber vor allem Laura wird es gar nicht so unangenehm sein, in Deutschland in einem von RTL gemieteten Appartement zu sitzen. Denn in der Villa in den USA sitzt Ex Claudia Norberg die Virus-Pandemie aus.

