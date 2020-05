Madonna wurde positiv auf Corona-​​Antikörper getestet

Madonna (61) ist seit über einem Monat in Selbst-Isolation und postet auf Instagram in unregelmäßigen Abständen aus ihrem «Quarantine Diary». Im neuesten Video verrät sie nun, dass sie vermutlich eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, ohne es zu merken.

«Gestern hat ein Test nachgewiesen, dass ich Antikörper besitze. Deswegen mache ich morgen eine lange Spritztour mit dem Auto, rolle das Fenster runter und atme die Covid-19-Luft ein», so die Queen of Pop. Dass es bislang keinen Beweis dafür gibt, dass ein positiver Antikörpertest Menschen vor einer zweiten Infektion schützt, scheint sie nicht zu wissen.

«Dafür hasse ich mich»

Madonna sitzt während des Clips zudem an einer Schreibmaschine und liest laut vor, was sie tippt – und das ist teilweise ganz schön bizarr. Bevor sie überhaupt auf das Coronavirus zu sprechen kommt, sagt sie etwa Dinge wie: «Ich glaube, es ist von Bedeutung, dass das Papier, auf dem ich schreibe, Feuer gefangen hat». Dann hält sie ein angebranntes Papier in die Kamera.

Weiter äußert die US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln ihren Wunsch, nicht immer anderen gefallen zu wollen: «Es erstaunt mich, wie wichtig es uns ist, dass Leute uns mögen und dass wir immer Recht haben müssen. Dafür hasse ich mich.» Stattdessen möchte sie alte Muster ablegen und sich aus der «Knechtschaft des giving fucks» befreien.

Ihr altes Album ist wieder auf Platz eins

Auch philosophiert Madonna über merkwürdige Dinge. Wie etwa: «Wenn helles Licht in unsere Augen fällt, werden wir geblendet. Wie kann Licht uns erblinden lassen?» Danach bläst sie mit den Worten «Jetzt musst du ins Bett gehen, du kleine, unartige Kerze» eine Kerze aus. Dabei verbrennt sie sich die Finger.

Die Musikerin hat zurzeit etwas zu feiern. Ihr fast 26 Jahre altes Album «Bedtime Stories» hat es wieder auf Platz eins der iTunes-Charts geschafft. Der Grund: Fans waren enttäuscht darüber, dass das Album nach einem Preisnachlass nur noch knapp fünf Euro kostete. Um das Album zu pushen, riefen sie unter dem Hashtag #JusticeForBedtimeStories dazu auf, es zu kaufen und fleißig zu streamen.

