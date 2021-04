«Eine Legende des Scherzes und frech bis zum Schluss»

Prinz Harry (36), der sich seit Sonntag bereits in England befindet, hat sich erstmals ausführlich zum Tod seines Großvaters geäußert. Auf der Website seiner Wohltätigkeitsorganisation Archewell heißt es in einem Statement: «Mein Großvater war ein Mann des Dienstes, der Ehre und des großartigen Humors. Er war authentisch und er selbst, mit einem scharfen Verstand, und konnte die Aufmerksamkeit eines jeden Raumes durch seinen Charme halten – und auch, weil man nie wusste, was er als Nächstes sagen würde.» Er werde als der am längsten regierende Gemahl eines Monarchen, als dekorierter Soldat, als Prinz und als Herzog in Erinnerung bleiben.

Schließlich richtet Harry persönliche Worte an Prinz Philip: «Aber für mich, wie für viele von Ihnen, die einen geliebten Menschen oder einen Großelternteil im schmerzvollen vergangenen Jahr verloren haben, war er mein Großpapi: Meister des Grills, Legende des Scherzes und frech bis zum Schluss.»

Er könne ewig mit schönen Worten weitermachen, schreibt Harry, doch er wisse, was sein Großvater jetzt mit einem Bier in der Hand sagen würde: «Ach kommt jetzt, weiter im Takt!» Meghan, Archie, «deine zukünftige Enkelin» und er hielten stets einen besonderen Platz in ihren Herzen für ihn bereit.

Bruder William äußerte sich ebenfalls via Twitter

Auch Prinz William (38) meldete sich ausführlich auf Twitter: «Das Leben meines Großvaters war geprägt vom Dienst – für sein Land und das Commonwealth, für seine Frau, die Queen und für unsere Familie», heißt es in dem Statement. Er sei glücklich, dass Philip ihn sein Leben lang in guten und in schlechten Zeiten begleitet habe.

«Mein Großvater war ein außergewöhnlicher Mann und Teil einer außergewöhnlichen Generation. Catherine und ich werden weiterhin das tun, was er gewollt hätte, und werden die Queen in den kommenden Jahren unterstützen.» Abschließend schreibt er einen auffallend ähnlichen Satz wie Harry: «Ich werde meinen Großvater vermissen, aber ich weiß, dass er gewollt hätte, dass wir mit der Arbeit weitermachen.»

Prinz Philip war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Die Beerdigung soll am kommenden Samstag, 17. April, in Windsor stattfinden.

