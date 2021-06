Bushido verrät, wie oft er Sex mit seiner Frau hat

Anna-Maria Ferchichi ist als die starke Frau an Bushidos Seite bekannt. Trotz Risiko-Schwangerschaft sagte sie am Montag mit Drillingen im Bauch gegen Clan-Boss Arafat Abou Chaker aus. Bushido schwärmte im Gespräch mit RTL von ihr: «Ich bin enger mit meiner Frau denn je». Fünf bis sechs Mal pro Woche habe er Sex mit seiner Frau, sagte er in dem Interview.

«Wir hatten auch Sex, wenn wir Streitphasen hatten. Dann haben wir unsere Waffen auf den Tisch gelegt, haben Spaß gehabt, danach haben wir weiter gestritten», so Bushido im RTL-Talk. Die 39-Jährige ergänzte: «Manchmal schreibt er mir: Du, ich lieg noch hier im Bett, komm mal bitte hoch jetzt ... Ich sag’ dann zur Babysitterin: 'Ich muss mal schnell hoch'. Rein ins Bad, hübsche Wäsche angezogen und dann ins Schlafzimmer.»

Kennengelernt hat sich das Paar nach eigenen Angaben bei einem One-Night-Stand auf einer Promi-Party. Nächstes Jahr feiern sie 10. Hochzeitstag, dieses Jahr steht die Geburt der Drillings-Mädchen an.

(L'essentiel/tha)