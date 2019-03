Lori Loughlin verliert ihre «Fuller House»-​​Rolle

Lori Loughlin (54) wird in der finalen fünften Staffel der Netflix-Serie «Fuller House», in der sie Rebecca Donaldson spielt, nicht mehr zu sehen sein. Das hat ein Insider dem Portal TMZ.com verraten. Der Rausschmiss kurz vor dem Serienende folgt auf den am Dienstag enthüllten Universitäts-Betrugsskandal, in den Loughlin und ihre Familie involviert ist.

Auch ihre jüngste Tochter Olivia Jade Giannulli (19) muss nun Konsequenzen für den illegal erkauften Zulass an die Elite-Uni USC tragen: Die Kosmetikmarke Sephora hat den Werbevertrag mit der 19-Jährigen gekündigt, wie der Brand in einem Statement bekanntgibt. Produkte, die im Rahmen der Kollaboration zwischen Olivia und Sephora entstanden waren, sind auf der Website des Unternehmens bereits nicht mehr aufgeführt. Auch die Haarpflegemarke Tresemmé hat die Zusammenarbeit mit Olivia beendet, wie ein Sprecher gegenüber BuzzFeedNews bestätigte. Für die 19-Jährige hat das schwerwiegende Folgen: Mit den fehlenden Werbepartnern wird die Influencerin wohl große finanzielle Einbußen erleiden.

(L'essentiel)