«Es ist hart, wenn du mental nicht stark bist»

2011 gewann Pietro Lombardi (27) die achte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar». Danach folgten zahlreiche Auftritte und Chart-Hits: Als einer der wenigen DSDS-Gewinner schaffte es Lombardi, sich in der deutschen Musikszene langfristig einen Namen zu machen. Derzeit sitzt er neben Dieter Bohlen zum zweiten Mal in der DSDS-Jury.

In der Dokumentation «Absolut» blickt der Sänger nun auf sein Leben seit der Casting-Show zurück. Für den Film ließ sich Pietro nicht nur im Backstage, sondern auch auf der Bühne von einem RTL-Kamerateam begleiten.

«Es ist zu viel – es ist hart»

Im eineinhalbstündigen Porträt bekommen die Zuschauer einige sehr persönliche Einblicke in Pietros Leben: Wie RTL.de mitteilt, spricht der Karlsruher offen darüber, wie unzählige Auftritte, Interviews, Schlafentzug und der permanente Druck der Öffentlichkeit auf seine Psyche schlagen.

«Ich habe am Wochenende manchmal fünf Auftritte und mache 3000 Kilometer. Es ist zu viel. Es ist hart: Wenn du mental und physisch nicht stark bist und deine Psyche nicht mitmacht, gehst du kaputt», sagt Pietro in einem Teaser zu «Absolut», die der Sender am Montag veröffentlicht hat.

Trotz Stress will Pietro nicht weniger arbeiten

Einen Gang runterschalten, ist für ihn dennoch keine Option, denn sein Job ist seine Leidenschaft, wie er in dem Trailer weiter klarstellt: «Es spielt keine Rolle, denn ich mache Musik, weil ich es liebe.»

«Absolut» wird am Dienstagabend um 22.30 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

(L'essentiel/mim)