Fans werfen Dua Lipa Albanien-​​Nationalismus vor

Am Sonntag postete Popstar Dua Lipa (24) auf Social Media ein Foto der Großalbanien-Flagge, die beim Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien am 14. Oktober 2014 per Drohne ins Partizan-Stadion in Belgrad geflogen wurde.

Hier ist der Instagram-Post der englischen Musikerin:

Und hier ist ein Foto vom damaligen Fußballspiel:

Der Ausdruck «autochthonous» (Deutsch: «autochthon») bedeutet so viel wie «indigen». Die beiden auf der Fahne abgebildeten Männer sind Ismail Qemali (links) und Isa Boletini, die Gründerväter des heutigen Albaniens.

Und das Motiv auf der Flagge zeigt die theoretischen Kartenumrisse der Idee eines Großalbaniens, das neben Albanien selbst auch Kosovo sowie Teile von Serbien, Montenegro, Griechenland und Nordmazedonien umfasst. «Autochthonous» kann in diesem Kontext so verstanden werden, dass dem albanischen Volk eigentlich mehr Land zusteht, als es das aktuell tut.

Viele Userinnen und User werfen Dua deswegen vor, albanisch-nationalistisches Gedankengut zu verbreiten.

«Dein Verstand ist vergiftet»

Der serbisch-kanadische Filmemacher Boris Malagurski (31) schreibt etwa in einer Antwort auf Twitter, wo Dua Lipa das Bild ebenfalls gepostet hat: «Dass du das extrem nationalistische und expansionistische Projekt eines Großalbaniens unterstützt, zeigt, dass dein Verstand vergiftet ist. Diejenigen, die für deinen kranken Traum gekämpft haben, wurden vom Außenministerium als Terroristen eingestuft und ihre Anführer kürzlich angeklagt, Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Your advocacy for the extreme nationalist & expansionist project of Greater Albania shows that your mind is poisoned. Those who fought for your sick dream were designated terrorists by the State Department, their leader recently charged with war crimes. #NoToTerrorism — Boris Malagurski (@malagurski) July 19, 2020

«Es widert mich an, dass du deine Bekanntheit dafür nutzt, Propaganda und Terrorismus eine Plattform zu geben», schreibt dieser User unter dem Tweet des Popstars. «Anstatt zu versuchen, die Nationen durch Liebe und Unterstützung zu vereinen, hast du es dir zur Aufgabe gemacht, uns gegeneinander aufzuhetzen.»

it‘s disgusting that you use your fame to spread propaganda and terrorism on your platforms. instead of sharing love and support between the nations, you take it as your mission to divide us in conflict. losovo was and is to this day a historical part of the republic of serbia???????? — максим ???????? (@makivonpark) July 19, 2020

«Das ist keine Hassrede»

Unter den Followerinnen und Followern bricht zudem eine Debatte darüber aus, ob Kosovo rechtmäßig zu Serbien gehören sollte – was wiederum der Idee eines Großserbiens entspricht, der ebenfalls eine nationalistische Ideologie zugrunde liegt.

Einige Userinnen und User sehen wiederum kein Problem in Dua Lipas Post. «Dieser Tweet ist keine Hassrede!», heißt es etwa hier, «Dua räumt mit den gefährlichen rechtspopulistischen Behauptungen auf, wonach Albaner kein indigenes Balkan-Volk seien. Serbien bediente sich derselben Ideologie, um Völkermord zu rechtfertigen.»

This tweet is not hate speech! Dua is debunking the dangerous far-right claims that Albanians are not indigenous people in the Balkans. This same ideology has even been used by Serbia to justify genocide.



Kosovo War: 1M refugees, 11K killed and over 20K raped. #NeverForget pic.twitter.com/jAGAp6CGiY — Team Albanians (@TeamAlbanians) July 19, 2020

«Dua erwähnt ‹Großalbanien› mit keinem Wort. Unsere Nachbarn müssen sich keine Sorgen machen», meint dieser User.

In diesem Reddit-Thread werden Duas Posts ebenfalls rege diskutiert und auch analysiert. Die Sängerin selbst hat sich noch nicht zur Kontroverse geäußert.

