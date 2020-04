GNTM-​​Nathalie spricht über ihre Krebs-​​Diagnose

Sie ist jung, studiert in den USA ihren Traumberuf Modedesign und ist mit Multimillionär Frank Otto (62) verlobt – für Nathalie Volk läufts rund. Doch Anfang 2020 plötzlich der große Schock: Das Model hat Gebärmutterhalskrebs. Anfang März machte Nathalies Mutter die Diagnose öffentlich.

Die 23-Jährige hielt sich mit Updates über ihren Gesundheitszustand allerdings zurück. Bis jetzt. In einem Interview mit dem Sender RTL hat sich Volk erstmals zur Diagnose geäußert. Alles habe mit starken Schmerzen begonnen. «Es fing an, dass ich nachts Beschwerden hatte. Ich konnte gar nicht einschlafen.»

Die Krankheit ist behandelbar

Die Untersuchung beim Frauenarzt wenige Tage später brachte traurige Gewissheit: Sie leidet an Gebärmutterhalskrebs. Besonders alarmierend war, dass bereits ihre Großmutter an der Krankheit gelitten hatte, ihr musste sogar die Gebärmutter entfernt werden. Eine genetische Vorbelastung liegt also vor.

« Es gibt guten und bösen Krebs – und ich habe die Sorte mit gutem Krebs »

Aber die ehemalige GNTM-Kandidatin gibt sich optimistisch: «Ich versuche positiv zu bleiben.» Was die Hoffnung stärker werden lässt: Ihr Arzt habe ihr mitgeteilt, dass es sich um «guten Krebs» handle. Heißt im Klartext: Die Krankheit ist noch behandelbar.

Ist sie eigentlich verheiratet?

Im Interview klärte Nathalie Volk zudem auf, ob sie nun bereits mit Frank Otto verheiratet ist oder nicht. Im Februar sorgten drei Bilder des Paares auf Nathalies Insta-Account, die verdächtig nach Hochzeit aussehen, für mächtig Verwirrung. Denn Otto erklärte kurz darauf auf seinem Facebook-Account: «Sie zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben.»

Was denn nun? Nathalie zu RTL: «Frank und ich haben schon in den USA geheiratet. Aber der Ehevertrag ist noch nicht offiziell. Deshalb ist die Ehe noch nicht offiziell.» Daran werde jetzt aber mich Hochdruck gearbeitet.

(L'essentiel/cat)