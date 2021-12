Hugh Jackman hat sich mit Corona infiziert

Dreimal hat sich Hugh Jackman («X-Men») bereits gegen Covid-19 impfen lassen. Anfang Dezember teilte er ein Beweisbild, auf dem zu sehen war, wie er in den Oberarm gepiekst wird. «Geboostert», schrieb er damals dazu. Trotzdem wurde der australische Schauspieler jetzt positiv auf das Coronavirus getestet, wie er nun via Twitter verkündete.

«Ich habe milde Symptome und freue mich schon darauf so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen», verriet er in einem Video und erzählte, dass er ein Kratzen im Hals und eine laufende Nase habe.« Aber mir geht es gut», betonte er. Seine Auftritte hat Jackman absagen müssen. Seine Fans rief er dazu auf, auf ihre Gesundheit zu achten.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02