Michael Wendler: So hoch sind seine Schulden

Bei Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) scheint es derzeit eigentlich ganz gut zu laufen. Er verdient ganz gut Geld mit Show-Auftritten und der erneuerten Popularität alter Hits wie «Egal», sie kassiert als Influencerin, TV-Tänzerin und «Playboy»-Model ab. Zudem werden die Turteltauben von TV-Kameras bei den Hochzeitsvorbereitungen begleitet.

Haus, «Yacht» und hohe Schulden

Trotz Traumhaus in den USA, neuen Autos und neuerdings einer «Yacht», die eigentlich ein Boot ist, schaut es finanziell aber nicht zu rosig aus beim Wendler. Denn wie er in der Heirats-Doku «Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet» verriet, fordert das Finanzamt 1,25 Millionen Euro.

«Das war für mich ein Schlag ins Gesicht», so der 47-Jährige. «Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war gerade dabei, mein neues Leben in den USA aufzubauen und dann kommt so eine Forderung. Mit wurde heiß und kalt. Mir blieb also nichts anderes über, als Einspruch dagegen einzulegen.» Doch das Rechtsmittel wurde abgewiesen. Der Musiker will nun zu seinen Verantwortungen stehen und die Schulden abstottern. Aber ohne Verzicht auf das Jetset-Leben mit Laura.

(L'essentiel/red)