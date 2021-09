Eminem eröffnet Pasta-​​Restaurant in Detroit

Der US-Rapper Eminem (48) eröffnet in den USA ein Pasta-Restaurant. «Mom's Spaghetti» sollte am Mittwoch in der Metropole Detroit im US-Bundesstaat Michigan seine Türen öffnen, teilte der Musiker per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Eminem veröffentlichte auch einen ersten Einblick in die Speisekarte, demzufolge es hauptsächlich Spaghetti in allen Variationen gibt. Die Preise starten bei neun Dollar (rund acht Euro).

Dahinter steckt eine Zusammenarbeit des Rappers mit einem Betreiber mehrerer Restaurants, die zuvor bereits als Pop-Up getestet worden war. Name und Idee sind inspiriert von einer Zeile seines Songs «Lose Yourself». Eminem ist seit rund 20 Jahren weltweit als Rapper erfolgreich.

Detroit- 2day is THE day. Come down for our pasta debut! #MomsSpaghetti Grand Opening @ 5pm pic.twitter.com/wPDN2xrwnJ — Marshall Mathers (@Eminem) September 29, 2021

(L'essentiel/DPA )