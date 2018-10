James Middleton arbeitet jetzt als Touri-​​Guide

Eigentlich wollte James Middleton mit individuell bedruckten Marshmallows ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Seine Firma machte allerdings umgerechnet knapp vier Millionen Euro Verlust. Nun versucht sich der 31-Jährige auf einem neuen, sehr rauen Terrain: Er arbeitet als Tourguide in der Glen Affric Lodge, einer Luxus-Unterkunft in den schottischen Bergen, die dem Schwiegervater von Schwester Pippa (35) gehört.

In der Nähe von Loch Ness bietet James Feriengästen nun Führungen durch das schottische Hochland an. «In der Natur bin ich am glücklichsten», erzählte er kürzlich in einem Interview mit der «Daily Mail».

Die PR-Bilder des Unternehmens, auf denen der Bruder von Herzogin Kate (36) unter anderem im Tweed-Outfit und mit Hut zu sehen ist, kamen bei der britischen Presse allerdings gar nicht gut weg. «Ziemlich geposte Szenen», schrieb etwa «The Sun». «Extrem peinlich» fand die «Daily Mail» die Fotos.

(L'essentiel/kao)