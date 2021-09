Jimi Blue verlässt Yeliz kurz vor Geburt ihres Kindes

Kurz vor der Geburt seines Kindes lässt Jimi Blue die Bombe platzen: Der Schauspieler und seine schwangere Freundin Yeliz («Der Bachelor») haben sich getrennt. «Um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen: Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern», schreibt er auf Instagram.

Er habe «alles versucht», doch «leider hat es am Ende nicht gereicht». «Natürlich ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Ich wünschte mir, es wäre anders», so der Sohn von Schauspielstar Uwe Ochsenknecht. Jimi Blue hofft, dass seine Fans seine Entscheidung respektieren und betont zudem, dass Yeliz eine «super Mutter» wird. Auch er werde sein Bestes geben, ein guter Vater zu sein.

Baby kann jeden Tag auf die Welt kommen

Yeliz äußerte sich zu der Trennung nicht. Sie ließ ihre Fans jedoch wissen, dass die Geburt kurz bevorsteht: «Es kann jetzt jeden Tag soweit sein.» Erst vor Kurzem war die Ex-«Bachelor»-Kandidatin gestürzt. Sie musste deswegen auch ins Krankenhaus. Dem Baby gehe es aber gut, betonte sie.

Außerdem teilte Yeliz einen Spruch in ihrer Insta-Story, der wohl an ihren Ex Jimi Blue gerichtet ist: «Die größte Entschuldigung schulde ich mir selbst, weil ich Dinge mit mir machen lassen habe, welche ich nicht verdient habe. Habe mich belügen, manipulieren, verletzen und meinen Seelenfrieden nehmen lassen.» Jimi Blue und seine Freundin machten erst im August 2020 ihre Beziehung öffentlich.

