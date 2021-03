«Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein»

Es wurde lange und groß im Voraus angekündigt, heute Nacht war es so weit: Am (Garten-)Tisch mit Oprah Winfrey (67) plauderten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) 90 Minuten lang aus dem Nähkästchen und schilderten ihre Sicht der Dinge.

Herzogin Meghan war nach eigenen Worten nicht richtig auf ein Leben in der königlichen Familie vorbereitet. «Was man über Royals weiß, das kennt man aus Märchen», sagte Meghan im Interview des US-Senders CBS. «Deshalb ist es einfach, ein Bild davon zu haben, das so fern der Realität ist.» In den Jahren am Hof sei es schwierig gewesen: «Wahrnehmung und Realität sind zwei sehr unterschiedliche Dinge und man wird nach der Wahrnehmung beurteilt, aber lebt die Realität», sagte Meghan.

Sie habe nie viel darüber nachgedacht, wie es sein würde, einen Prinzen zu heiraten. «Ich habe nicht völlig verstanden, was das für ein Job ist, was es bedeutet, als Royal aufzutreten», sagte Meghan. «Wir haben zu Beginn unserer Beziehung darüber geredet. Aber ich denke, es gab keine Möglichkeit, zu verstehen, was das im Alltag bedeuten würde.»

Harry und Meghan erwarten eine Tochter

Die beiden haben laut Meghan bereits drei Tage vor ihrer royalen Hochzeit im Mai 2018 in kleinstem Rahmen geheiratet. «Niemand weiß das, aber wir haben den Erzbischof angerufen», erzählte Meghan. «Wir haben gesagt: Dieses Spektakel, es ist für die Welt. Wir wollen unseren Bund zwischen uns. Die Eheversprechen, die gerahmt bei uns im Zimmer hängen, die sind nur von uns beiden im Garten mit dem Erzbischof von Canterbury».

Ihr erstes Treffen mit Queen Elizabeth II. hat sie als «schön und einfach» bezeichnet. «Wir saßen einfach da und plauderten», sagte Meghan. Zuvor habe sie noch schnell einen Knicks geübt, um der Königin Respekt zu zollen. In die britische Königsfamilie einzuheiraten sei aber eine «ganz andere Sache» als sie gewohnt gewesen sei, sagte die Frau von Prinz Harry.

Das zweite Kind des Paares wird ein Mädchen. Auch das verrieten die beiden im Interview. Sie haben bereits einen Sohn, Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird. «Ich bin einfach dankbar», sagte Harry. «Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?» Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, sagten sie. Sie erwarteten das Baby im Sommer.

Meghan sieht sich als Opfer von «Rufmord»

In ihrer Beziehung zum britischen Königshaus sieht sich Meghan als Opfer von «Rufmord». Die 39-Jährige sagte, ein Vorfall mit ihrer Schwägerin Kate sei komplett falsch dargestellt worden und jeder im Königshaus habe dies gewusst. Dies sei für sie «der Beginn eines wahren Rufmordes» gewesen und ein «Wendepunkt» in ihrer Beziehung zur königlichen Familie. Die Herzogin von Sussex bezog sich auf einen Vorfall vor ihrer Hochzeit mit Harry im Mai 2018, bei dem sie angeblich ihre Schwägerin zum Weinen gebracht habe und über den in der Boulevardpresse ausführlich berichtet hatte.

«Das Gegenteil war wahr», sagte Meghan in dem Interview. «Jeder in der Institution wusste das.» Tatsächlich sei das Gegenteil passiert, Kate habe sich «über etwas aufgeregt», es dann aber eingesehen und sich dafür entschuldigt.

«Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein»

Meghan hatte nach eigenen Angaben während ihrer schwierigen Zeit in der britischen Königsfamilie Suizidgedanken. «Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein», sagte Meghan. «Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen». Zu dieser Zeit habe sie auch Angst gehabt, alleine zu sein, weil sie sich etwas hätte antun können. Sie habe sich an ihren Mann, Prinz Harry, und an den Palast gewandt, damit dieser ihr helfe.

Meghan hat der Institution der britischen Königsfamilie vorgeworfen, ihr keinen Schutz geboten zu haben. «Ich wurde nicht nur nicht geschützt, sondern sie waren bereit, zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen, aber sie waren nicht bereit, die Wahrheit zu sagen, um mich und meinen Ehemann zu schützen», sagte Meghan. Bestimmte Beispiele nannte Meghan nicht.

Meghan berichtet von Rassismus bei Schwangerschaft

Die Herzogin sprach auch über Rassismus während ihrer ersten Schwangerschaft. Als sie mit ihrem 2019 geborenen Sohn Archie schwanger gewesen sei, habe es «Bedenken und Unterhaltungen darüber gegeben, wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», sagte Meghan. Daraufhin fragte Winfrey, «was?», und saß einen Moment schweigend da. Meghan wollte nicht verraten, wer das Gespräch mit Harry geführt habe, von dem sie sprach. Wenn sie den Namen nennen würde, wäre das «sehr schädigend», sagte die Herzogin.

Meghans Mutter ist schwarz, ihr Vater ist weiß. Die 39-Jährige sagte, sie sei verblüfft gewesen, als ihr mitgeteilt worden sei, dass Archie kein Prinz sein und nicht vom Palast Personenschutz bekommen würde.

Die frühere Schauspielerin sagte, es seien weniger die Mitglieder der britischen Königsfamilie selbst als die Personen hinter der Institution gewesen, die sie schlecht behandelt hätten. Mit Blick auf Königin Elizabeth II. betonte Meghan, dass die 94-Jährige ihr «gegenüber immer wundervoll gewesen» sei.

«Ich könnte mich nicht einsamer fühlen»

Meghan sagte, sie habe sich in ihrer Zeit in der britischen Königsfamilie wie in einem Goldenen Käfig gefühlt. Sie sei zum Schweigen verdammt gewesen, sagte die Ehefrau von Prinz Harry. «Ich kenne die Institution (Monarchie) nicht, deshalb wurde uns gesagt, wir sollen schweigen.» Jedem in ihrer Umgebung seien klare Verhaltensregeln auferlegt worden, seitdem bekannt war, dass sie mit Harry liiert ist.

«Selbst jetzt kann ich nicht einfach mit Freunden essen gehen», sagte Meghan im Interview. «Ich könnte mich nicht einsamer fühlen.» Sie habe das Haus zwei Mal in vier Monaten verlassen. «Ich bin überall, aber ich bin nirgendwo.»

Harry fühlte sich von Familie im Stich gelassen

Prinz Harry hat mangelnde Unterstützung der Königsfamilie im Umgang mit rassistischen Angriffen auf seine Frau Meghan kritisiert. Dutzende Parlamentarier hätten den «kolonialen Unterton» in Artikeln über Meghan kritisiert, sagte Harry im Interview. Aber von seiner Familie habe sich nie jemand zu Wort gemeldet. «Das hat weh getan», sagte der Enkel von Königin Elizabeth II.

Harry zeigte aber auch Verständnis für die Haltung. Er wisse, wie viel Angst sie hätten, dass sich die öffentliche Meinung aufgrund der Berichterstattung der britischen Boulevardpresse gegen sie drehe. Es gebe einen ungeschriebenen Vertrag zwischen den Royals und der Boulevardpresse. Die Journalisten erhielten Zugang, der Palast bekomme gute Presse.

Das Paar warf den Medien vor, Rassismus angestachelt zu haben. «Sie haben von Beginn unserer Beziehung an angegriffen und so sehr zum Rassismus aufgewiegelt, deshalb hat sich unser Risiko verändert», sagte Meghan. «Es war nicht nur verrückter Klatsch.» Es habe das Ausmaß der Morddrohungen gegen sie verändert.

«Ich habe meine Karriere, mein Leben aufgegeben»

Harry sagte, die königliche Familie sei in ihrem Status eingesperrt. Das gelte auch für seinen Vater Prinz Charles sowie für seinen Bruder Prinz William. «Ich selbst war auch gefangen», sagte Harry. «Ja, aber ich war gefangen, ich wusste nicht, dass ich gefangen war.»

Der britische Prinz Harry fühlte sich eigenen Angaben zufolge vor seiner Beziehung mit seiner Frau Meghan «gefangen» in der königlichen Familie. Auf die Frage von TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey in einem Interview, das am Sonntagabend (Ortszeit) im US-Sender CBS ausgestrahlt wurde, ob Harry auch ohne Meghan seine royalen Pflichten abgegeben hätte, sagte Harry: «Ich hätte es nicht tun können, weil ich selbst auch gefangen war.» Das habe sich erst geändert, in «dem Moment, als ich Meg kennenlernte».

Vorwürfe, dass das Ehepaar sich wegen Machenschaften Meghans zurückgezogen habe, machten keinen Sinn, sagte die Herzogin. «Ich habe meine Karriere, mein Leben aufgegeben. Ich habe alles aufgegeben, weil ich ihn liebe», sagte Meghan. «Unser Plan war es, dies für immer zu tun.» Harry teilte mit, sie wären nie weggegangen, hätte der Palast seine Frau unterstützt.

«Ich musste das für meine Familie tun»

Prinz Harry hat sich auch von seinem Vater, Prinz Charles, allein gelassen gefühlt. «Ich fühle mich wirklich im Stich gelassen, weil er durch etwas Ähnliches gegangen ist», sagte Harry. «Ich werde ihn immer lieben, aber es gab sehr viele Kränkungen», sagte Harry.

Vor Harrys und Meghans Wegzug aus Großbritannien habe Charles nach Angaben des Sohnes sogar aufgehört, dessen Anrufe entgegenzunehmen. Die einfachste Antwort auf die Frage, warum sie das Land verlassen hatten, sei «fehlende Unterstützung und fehlendes Verständnis», sagte Harry. «Ich habe die Sache selbst in die Hand genommen. Ich musste das für meine Familie tun.»

Prinz Harry sprach auch über seinen kleinen Sohn. Er liebe das Fahrradfahren mit Archie. «Ich denke, das Highlight für mich ist, ihn hinten aufs Fahrrad auf seinen kleinen Kindersitz zu setzen und ihn auf Radtouren mitzunehmen», sagte er. Dies sei etwas, dass er als Kind niemals habe machen können. Bei den Radtouren brabbele Archie, der bald zwei Jahre alt wird, Wörter wie «Palmen» und «Häuser» vor sich hin. Und immer, wenn jemand das Haus des Paares verlasse, sage das Kleinkind: «Fahr vorsichtig».

Parallelen mit der Situation von «Lady Di»

Die britische Königsfamilie hat Anfang 2020 laut Prinz Harry ihre finanzielle Hilfe für den Enkel der Queen eingestellt. «Ich habe aber das, was meine Mutter mir hinterlassen hat. Und ohne das hätten wir das nicht geschafft», sagte Harry. Der Prinz sagte dabei, er habe die «Anwesenheit» seiner Mutter, Prinzessin Diana, während der Probleme mit seiner Familie gespürt. Es sei so gewesen, als habe sie seine Situation kommen sehen.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die «Königin der Herzen». Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von «Lady Di» damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.

Kampagne gegen Meghan?

In Großbritannien wurde vor dem Interview befürchtet, dass mögliche Vorwürfe gegen die königliche Familie zu einer Zerreißprobe im Palast führen könnten. Beobachter hatten zuvor betont, dass jegliche Kritik an einem Mitglied der Royals als Angriff auf die gesamte Königsfamilie gewertet werden dürfte.

Es ist das erste Interview des Paares, seitdem es vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hat. Unterstützer hatten den Medien und zuletzt auch dem Palast eine Kampagne insbesondere gegen Herzogin Meghan vorgeworfen. Das Gespräch mit Oprah wurde am 15. Februar angekündigt, einen Tag nach der Bekanntgabe, dass Harry und Meghan ein zweites Kind erwarten.

