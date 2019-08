Heidi und Tom müssen jetzt ohne einander auskommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Heidi Klum (wir lassen das mit den neuen Nachnamen, solange sie sich nicht dazu geäußert hat) teilte am Mittwochmorgen ein kurzes Video in ihrer Insta-Story, das zeigt: Die 46-Jährige ist zurück in ihrer Wahlheimat Los Angeles.

Ehemann Tom Kaulitz (29) ist derweil über 9000 Kilometer weiter östlich bei seinem Bruder Bill. Deren Band Tokio Hotel veranstaltet dieses Wochenende ihr jährliches Fan-Camp in der Ferropolis im Bundesland Sachsen-Anhalt im Osten Deutschlands.

Damit scheint klar: Das Paar verbringt zumindest die nächsten Tage getrennt voneinander – und Heidi wird sich beim Tokio-Hotel-Camp nicht unter die Fans mischen. Zuvor waren die beiden nach ihrer Hochzeitsfeier am 3. August wohl 17 Tage lang flitternd auf und vor der italienischen Insel Capri unterwegs.

(L'essentiel/mim)