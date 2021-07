Clooney hilft Anwohnern nach Flutkatastrophe

Die Anwohnerinnen und Anwohner des italienischen Städtchens Laglio am Comer See kämpften vergangene Woche mit Hochwasser und Erdrutschen. Am Dienstag mussten 60 der 891 Einwohner von der freiwilligen Feuerwehr evakuiert werden, denn Laglio war von einer Schicht aus Schutt und Schlamm bedeckt.

Einer, der das Geschehen hautnah miterlebte: Hollywoodstar George Clooney (60). Der Oscar-Preisträger wohnt derzeit mit seiner Familie in der Villa L’Oleandra, nur wenige hundert Meter von Laglio entfernt. Deshalb hat sich der Schauspieler dazu entschieden, den Leuten im Dorf einen Besuch abzustatten und ihnen damit eine Freude zu machen («Daily Mail» hat die Bilder).

« Es ist schlimmer, als ich dachte »

Der Hollywood-Star half dem Bürgermeister von Laglio und anderen freiwilligen Helferinnen und Helfern bei den Aufräumarbeiten, posierte für Fotos und sprach mit der Presse. «Laglio ist ein sehr widerstandsfähiges Städchen, die Leute hier sind stark… », so Clooney gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Viv Milano. Als der gebürtige US-Amerikaner die Folgen der Katastrophe gesehen habe, sei ihm klar geworden: «Es ist schlimmer, als ich dachte».

«Der Wiederaufbau wird Millionen kosten und es gibt viel zu tun, aber die Gemeinschaft wird das schaffen», so der Schauspieler weiter. Außerdem sei er überzeugt, dass die Stadt nach dem Wiederaufbau noch schöner sein werde, als je zuvor.

Clooneys Villa wurde überschwemmt

Nicht nur das Dorf Laglio wurde hart von der Flutkatastrophe getroffen: Die Villa der Clooneys ist wegen ihrer Nähe zum Comer See komplett überschwemmt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters reichte die Flut bis hin zum Balkon im ersten Stock. Außerdem ist eine große Menge an Schlamm, Holz und Schutt angespült worden und blockierte so den Haupteingang des Gebäudes. Clooneys Frau Amal (43) und die Zwillinge Alex und Ella (4) seien aber wohlauf.

Offizielle Stellen konnten bestätigen, dass weder Verletzte noch Todesfälle gemeldet wurden. Doch Coldiretti, der größte italienische Bauernverband, sagt: «Das Land sieht sich jetzt mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Durch das tropischere Klima steigt die Tendenz zu Extrem-Ereignissen wie dem in Laglio.

(L'essentiel/Saskia Sutter)