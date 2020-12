Laura Müller scheint Wendler-​​Managerin zu sein

Früher promotete Laura Müller fast täglich ein neues Produkt auf Instagram. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Seit dem wirren Verschwörungsvideo von Michael Wendler wollen zahlreiche Werbepartner weder mit ihrem Mann noch mit ihr zusammenarbeiten.

Ihre Follower fragen sich schon länger: Wie will Laura in Zukunft Geld verdienen? Eine Antwort darauf scheint es auf Wendlers Instagram-Seite zu geben: Dort ist nämlich nicht mehr Markus Krampe als Kontakt für Buchungsanfragen angegeben, sondern «Cape Music USA und Laura Müller». Auch auf der Instagram-Seite der 20-Jährigen heißt es, man solle sich direkt bei ihr melden. Fans vermuten daher, dass Laura nun seine neue Managerin ist.

Wendler-Manager zog die Reißleine

Was die mysteriöse Firma Music USA betrifft: Lautist die 18-jährige Tochter des Wendlers, Adeline Norberg, als Präsidentin des Unternehmens in das Handelsregister in Florida eingetragen. Er selbst dementiert das, obwohl sie im Juni noch im Jahresbericht der «Cape Music» am 22. Juni 2020 als Vorstandsvorsitzende der Firma genannt wurde.

Krampe hatte vor einigen Wochen die Zusammenarbeit mit dem Paar gekündigt. «Als ich versucht habe, die Scherben zusammenzufegen, habe ich viele Dinge rausgefunden, die so brisant sind, die ich niemals erwartet hätte.» Solche «Dinge» könne er «als Manager und Freund nicht mehr vertreten», stellt Wendlers langjähriger Gefährte fest.

(L'essentiel/red)