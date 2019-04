Britney Spears hat sich aus der Klinik entlassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Ende März befand sich Britney Spears in einer psychiatrischen Einrichtung in Los Angeles. Nun hat die 37-Jährige die Klinik anscheinend wieder verlassen.

Laut TMZ.com hat ihr Freund Sam Asghari (25) die Sängerin am Donnerstag von der Psychiatrie abgeholt und dafür gesorgt, dass ein weiteres Fahrzeug Britneys Gepäck zu ihrem Anwesen in Thousand Oaks in Kalifornien brachte.

Ihre Medikamente muss sie weiterhin nehmen

«Ihr psychischer Zustand ist viel besser als beim Einchecken», verriet eine Quelle dem Promi-Portal. Allerdings würden die Ärzte weiterhin daran arbeiten, Britneys Medikamente richtig einzustellen.

«Da die früheren Medikamente, die sie wegen ihrer psychischen Erkrankung eingenommen hat, an Wirkung verloren haben, verschlimmerte sich ihr mentaler Zustand aufgrund der Belastung wegen der Erkrankung ihres Vaters», heißt es weiter.

Zwei Kilo weniger

Die Tabletten richteten daraufhin mehr Schaden an, weshalb die Musikerin vor ihrer Einweisung die Einnahme stoppte. Der namentlich nicht genannte Insider betont gegenüber TMZ.com jedoch, dass sich Britney in der Klinik auch «um ihr eigenes Wohl kümmern wollte».

Wie anstrengend die letzten Wochen für die Sängerin waren, zeigt sich auch an ihrem Gewichtsverlust – sehr zur Freude von Britney. Zu einem Trainingsvideo, das sie auf Instagram postete, schrieb sie: «Wer hätte gedacht, dass Stress zu einem großartigen Gewichtsverlust von zwei Kilogramm führen würde. Yay für mich.» Musikalisch untermalte sie den Zeitraffer-Clip mit Cardi Bs «I Like It».

Anfang der Woche meldete sich Britney erstmals bei ihren Fans zu Wort, nachdem Spekulationen bezüglich ihrer Gesundheit aufgetaucht waren. Was die 37-Jährige zu sagen hatte, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/kao)