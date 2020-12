Mandy Minellas zweites Kind ist da!

Tennisspielerin Mandy Minella (35) ist am Samstag Mutter einer zweiten Tochter geworden. Am Sonntag postete sie ein Foto auf Instagram, in dem sie die Geburt bekanntgab. «Willkommen auf dieser schönen Welt Maya. Wir lieben dich.», schrieb die Luxemburger Sportlerin dazu.

«Wir», das sind wohl Ehemann Tim Sommer und die große Schwester Emma, die am 30. Oktober 2017 zur Welt gekommen ist. Ein paar Stunden später konnten die Follower dann auch schon einen kleinen Blick auf Vater Tim und die Neugeborene werfen.

(L'essentiel)