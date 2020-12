Monacos Fürstin überrascht mit neuem Haarschnitt

Was für eine Verwandlung! Bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie in Monte Carlo präsentierte sich Monacos Fürstin Charlène in einem völlig neuen Look - nämlich mit einem Undercut.

So reagieren die Royal-Fans

Dazu trug sie einen glitzernden Mund-Nase-Schutz, mit Pailletten überzogen, und mehreren silbernen und goldenen Ohrringen. Die Augen hat sie zudem stark geschminkt, sonst trägt die Fürstin eher dezentes Make-Up. Für viele Royal-Fans ist der Look etwas gewöhnungsbedürftig. So schrieb einer auf Twitter: «Ich frage mich wirklich, was mit Charlène, der Fürstin von Monaco los ist».

I am intensely into whatever is going on with Princess Charlene of Monaco. pic.twitter.com/jUXiMjsx2z — VIMTO VIMTAS VIMTAT (@karieoffline) December 16, 2020

Ein anderer User meint: «Wow, das ist also der neue Haarschnitt von Monacos Fürstin Charlène. Was denken wir darüber? Ich denke, es ist ein bisschen übertrieben und unroyal, aber Hauptsache es macht sie glücklich!» Zuletzt zeigte sich die 42-Jährige noch mit einem femininen, blonden Bob.

Charlène lernte 2010 Fürst Albert II. beim «Mare Nostrum»-Schwimmwettbewerb in Monte Carlo kennen. Ein Jahr später heiratete das Paar vor rund 400 Gästen in Monaco. 2014 kamen ihre Zwillinge zur Welt.

Wow! so this is the new hair style of Princess Charlene of Monaco what do we think- I think its a bit over the top & un-royal like but whatever makes her happy????‍♀️ pic.twitter.com/y8plQxAkFc — Meghan Global Queen ???? (@AmbikQueen) December 16, 2020

(L'essentiel/red)