Star-​​Koch Jamie Oliver will Verbot von Energydrinks

Auf Instagram postete der 42-Jährige ein Bild von sich selber vor einem ganzen Berg von Energydrinks. «Es ist wirklich wichtig, dass wir die Botschaft rausbekommen, dass Energydrinks nichts für Kinder sind», schrieb er dazu und nannte die wichtige Angelegenheit einen «Lebensmittel-Kampf».

«Wir müssen wirklich was tun! Diese Getränke machen unsere Kinder zu Abhängigen. Meiner Meinung nach ist ihr Konsum mit dem von Drogen gleichzusetzen», redet der Star-Koch in einem Interview mit dem Mirror auch der britischen Regierung ins Gewissen.

Verbot für Kinder und Jugendliche

Er fordert ein Verbot von Energydrinks für Kinder und Jugendliche. Wie in zahlreichen anderen Ländern auch kann man Marken wie Monster Energy, Rockstar oder Red Bull in jedem Lebensmittelhandel kaufen, ohne sich dabei an irgendwelche Altersbeschränkungen halten zu müssen.

Viele der Energydrinks enthalten allerdings bis zu 160 Milligramm Koffein pro Dose. Das ist laut Studien viel zu viel für Kinder.

(L'essentiel/baf)