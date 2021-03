Tim Mälzer zahlt über ein Jahr umsonst Miete

Unerschrocken schwingt Tim Mälzer bei «Kitchen Impossible» die Kelle, doch abseits der TV-Kochduelle bringen ihn ganz andere Herausforderungen in Teufels Küche. In einer Webshow hat der 50-Jährige nämlich nicht nur zugegeben, dass er kein guter Geschäftsmann sei, sondern auch, dass ihm der Überblick über den eigenen Kontostand fehle. Eine Nachlässigkeit, die ihn zumindest eineinhalb Jahre ziemlich teuer zu stehen kam.

Mälzer vergisst auf New-York-Appartement

Ursprünglich wollte der Hamburger auch in New York ein Restaurant eröffnen und scharrte dafür bereits in den Startlöchern. «Ich bin zwei Jahre jeden Monat hin und her gependelt, hab das selber aufgebaut», erinnert sich Mälzer im Gespräch mit Moderator Pierre M. Krause (44). Auch die passende Location hätte er bereits angemietet und sich sogar ein Appartement gemietet. Zwar wurde aus dem Projekt in Übersee nichts, ordentlich Geld hat Mälzer aber trotzdem in das Projekt gebuttert. Und das nur, weil er über ein Jahr lang auf seine Wohnung in Manhattan vergaß.

TV-Koch verrät sein Erfolgsrezept

«Ich hab einfach eineinhalb Jahre lang Miete bezahlt und hatte nicht mehr auf der Uhr, dass ich das Ding gemietet hatte», gibt Mälzer in der YouTube-Show zu. Wie viel er aber wegen seiner eigenen Vergesslichkeit hinblättern musste, behielt er für sich. Nach eigener Aussage brauche er nämlich ohnehin nicht viel, um ein zufriedenes Leben führen zu können.

Eine Vier-Zimmer-Wohnung, ein Auto, ein überschaubarer Urlaub und genug Geld, um die Rechnungen zu bezahlen, reichen völlig. «Ich habe das große Glück, dass ich einfach machen kann und dabei Geld verdiene», so Mälzer über sein Erfolgsgeheimnis. Mit seiner TV-Karriere hat sich der schlagfertige Gastronom inzwischen ein finanziell solides Standbein aufgebaut. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie musste er nämlich etliche seiner Lokale schließen.

(L'essentiel/red)