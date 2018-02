Wurde Meghan in royale Schranken gewiesen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Den ersten (und auch einzigen) Valentinstag als verlobtes Paar verbringen die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry voraussichtlich ganz romantisch in Schottland. Zumindest sind die beiden am 13. Februar in den Norden Großbritanniens gereist, um einigen royalen Pflichten nachzugehen, wie der Kensington Palast auf Twitter mitteilte.

«Prinz Harry und Miss Markle haben Termine im Edinburgh Castle», verrät der britische Königshof. Weiter steht ein Besuch des Café Social Bite auf dem Programm, das zu einer wohltätigen Organisation gehört und Obdachlose unterstützt. Zum Abschluss findet noch ein Empfang mit Jugendlichen statt.

Hat die Queen ein Machtwort gesprochen?

Vor dem Schloss Edinburgh wurden Meghan und Harry von Hunderten Royal-Fans freudig empfangen. Gut gelaunt begrüßte das Paar die Zaungäste und nahm die zahlreichen Geschenke und Blumen dankend entgegen.

Die gebürtige Amerikanerin kam in einem 2592 Euro teuren Mantel im Karomuster von Burberry und kombinierte dazu eine Hose der Marke Veronica Beard. Auffällig war das züchtige Frisuren-Styling der 36-Jährigen: Ihre Haare trug sie nämlich gepflegt offen und wellig. Hat die Queen etwa ein modisches Machtwort gesprochen?

Doch nicht nur ihr Aussehen wirkt verändert, auch ihr Verhalten hat sich an die royalen Gepflogenheiten angepasst. In der Bildstrecke sehen Sie einige Indizien, wie aus Meghan, der Hollywood-Schauspielerin, langsam Meghan, die Herzogin, wird.

(L'essentiel/kao)