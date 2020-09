Nackter GZSZ-​​Star verärgert die Fans

Die nassen Körper aneinander geschmiegt, heiße Küsse unter der prasselnden Dusche: So zeigen sich Ex-GSZS-Schauspieler Raúl Richter (33) und seine Freundin Vanessa Schmitt (24) auf ihrem neuestem Instagram-Bild. Seit das Foto online ging, sorgt es im Netz für ordentlich Gesprächs- und vor allem Zündstoff. Denn mit diesem freizügigen Bild schießt der TV-Darsteller, der sonst für sein Saubermann-Image bekannt ist, für viele seiner Fans weit über das Ziel hinaus.

«Wie billig ist das denn?»

«Wollt ihr jetzt in die Pornobranche?» will man vom dem ehemaligen Dschungelcamper wissen. «Wie billig ist das denn bitte?» Auch Raúl Richters Bildunterschrift ist vielen einfach zu plump. «Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen», kommentiert er seinen energischen Griff auf den Po seiner Freundin. Die Rechnung für den Kommentar lässt nicht lange auf sich warten. «Da fragt man sich wirklich nur ... warum», urteilt ein User und findet: «Traurig, dass solche Intimitäten in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden müssen. Schade, ich dachte eigentlich bis jetzt Ihr seid ein cooles Paar.»

Liebesurlaub auf Kreta

Richter und seine Liebste bleiben hingegen gelassen und freuen sich umso mehr, ihren Liebesurlaub auf Kreta fortsetzen zu können. Die Knipserei ist nämlich nicht im heimischen Badezimmer, sondern in einem Hotel auf der griechischen Insel entstanden.

