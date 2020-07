GNTM-​​Gewinnerin Jacky ergattert TV-​​Job

Es muss nicht immer Haute Couture sein: Nachdem sich Jacky Wruck (21) im diesjährigen Finale von «Germany's Next Topmodel» den Siegertitel holte, stellt sich die Laufsteg-Schönheit jetzt einer neuen, spannenden Herausforderung. Für die ZDF-Fernsehserie «Frühling» schlüpft sie in die Rolle der Polizistin Magret und bekommt ihre Ratschläge nicht mehr von Model-Chefin Heidi Klum (47), sondern von Schauspielstar Simone Thomalla (55).

«Ich sags euch! Schauspiel ist ein Handwerk ... und ein wunderschönes!» erzählt Jacky ihren Fans auf Instagram über ihre Erfahrungen vor der TV-Kamera. Dass sie sich am Set der beliebten Serie sichtlich wohl gefühlt hat, beweisen mittlerweile zwei Postings, die auf ihrem Social-Media-Kanal erschienen sind. Ein Beitrag zeigt sie zusammen mit Kollegin Thomalla, in einem anderen zeigt sich das Model ein weiteres Mal in kompletter Polizeiuniform.

Eine künftige Karriere als Schauspielerin schließt Jacky nicht aus. «Ich kann mich an die Uniform gewöhnen», verrät sie in ihrem Posting und auch in ihrer Instagram-Story teilt sie ihre Begeisterung über ihre erste Fernsehrolle. «Ich bin dankbar für jede Erfahrung und freue mich mit neuen Aufgaben zu wachsen», erklärt das Topmodel. «Die Schauspielerei ist eine davon.» Wann Jacky allerdings in ihrer neuen Rolle zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

(L'essentiel/red)