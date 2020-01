Ashley Graham bringt gesunden Jungen zur Welt

Ashley Graham ist Mutter geworden. Das 32-jährige Plus-Size-Supermodel brachte am Samstag einen gesunden Jungen zur Welt. Am Montagabend verkündete Ashley auf ihrem Insta-Account die frohe Botschaft. Den Namen des Jungen verriet Graham jedoch nicht. Sie schrieb: «Um 18 Uhr am Samstag hat sich unser Leben zum Besten gewendet. Danke für all die Liebe und die Unterstützung in dieser unglaublichen Zeit.»

Es ist das erste Kind der 32-Jährigen mit ihrem Ehemann Justin Ervin. Bevor Ashley ihren Justin mit 21 Jahren in einer Kirche kennenlernte, trieb sie es bunt – und laut eigener Aussage mit halb New York. «Es gibt nichts, was ich nicht getan hab!», verriet Ashley.

Mit Ehemans Justin lief nichts – zumindest bis zur Ehe. Doch kaum waren die Gelübde abgelegt, gab es für sie kein Halten mehr. Grahams Rezept für eine gute Ehe: «Hab die ganze Zeit Sex. Auch wenn dir grad nicht danach ist, hab einfach Sex. Ich habe herausgefunden, dass wir einander anschnauzen, wenn wir keinen Sex hatten. Dann tun wir es und wir kleben wieder aufeinander.»

(L'essentiel/fss)