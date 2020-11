Die Beckhams bekommen eine eigene Netflix-​​Serie

Die Beckhams werden künftig mit ihrer eigenen Serie auf Netflix zu sehen sein, wie The Sun diese Woche berichtet hat. Laut dem Boulevardblatt hat der Streamingdienst für das Projekt einen umgerechnet rund 17,7 Millionen Euro schweren Deal mit der prominenten britischen Familie abgeschlossen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Beckham-Serie.

Werden die Beckhams nun Reality-TV-Stars?

Dass uns in der anstehenden Netflix-Show ein Reality-TV-Format im Stil von «Keeping Up With the Kardashians» erwartet, ist eher unwahrscheinlich. So soll die Serie laut The Sun insbesondere Papa Davids (45) Weg zum Ruhm aufzeigen. Vielmehr ist also mit einer Doku-Serie zu rechnen.

Wie nah lassen die Beckhams an sich ran?

Die Serie wird wohl ein Mix aus nostalgischen Schnipseln und aktuellen Aufzeichnungen werden. Eine namentlich nicht genannte Quelle erzählt der Zeitung: «Davids Familie dokumentiert mit Stolz seine Karriere, seit er ein Junge war. Im Laufe der Jahre haben sie alle alten Schulakten, Teamfotos und Zeitungsausschnitte aus der Lokalzeitung aufbewahrt.»

Sein Umfeld soll die Produktion zudem mit Anekdoten über David bereichern. Weiter wird ein Kamerateam das aktuelle Leben des Ex-Fußballprofis festhalten und ihn bei verschiedenen Unternehmungen begleiten. «Die Serie wird eine ganz andere Seite von David zeigen. Eine, die die Öffentlichkeit nur sehr selten zu sehen bekommt», so die Quelle.

Werden alle Familienmitglieder dabei sein?

The Sun zufolge sollen sowohl seine vier Kinder Brooklyn (21), Romeo (18), Cruz (15) und Harper (9) sowie Ehefrau Victoria (46) in der Show vorkommen. Letztere dürfte sogar eine ziemlich prominente Rolle spielen: Die 23-jährige Liebesgeschichte der beiden soll in der Serie aufgerollt werden.

«Es gibt sogar einige alte Videoaufnahmen von verschiedenen Geburtstagen, Weihnachtsfeiern und besonderen Anlässen sowie einige witzige Einblicke in die frühen Dates von David und Victoria», so die Quelle.

Gibt es Überraschungsgäste?

Wer alles in der Serie zu sehen sein wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Berichten zufolge darf man sich dennoch bereits auf einige bekannte Gesichter freuen. Darunter etwa Fußballstar Cristiano Ronaldo (35), Talkshow-Host James Corden (42) und Davids bester Freund, der Sportagent Dave Gardner.

Wenn man zudem bedenkt, wie gut die Beckhams in der Welt der Promis vernetzt sind, dürften noch einige weitere Promis dazukommen. So etwa Brooklyns Patenonkel Elton John (73) oder Victorias ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen.

Wann läuft die Show auf Netflix?

Laut The Sun werden die Beckhams wohl nicht vor Anfang 2022 auf Netflix zu sehen sein, obwohl durch die vielen Archiv-Aufnahmen bereits einiges an Material zur Verfügung steht. Co-produziert wird die Serie von Davids 2019 gegründeter Produktionsfirma Studio 99. Wer Regie führen wird, steht momentan noch nicht fest.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)