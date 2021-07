Ist Britney Spears verlobt?

Popstar Britney Spears wurde am Sonntag von Paparazzi mit einem Diamantring am Finger fotografiert. Auf den Fotos, die der «Daily Mail» vorliegen, ist die 39-Jährige mit ihrem Freund Sam Ashgari (27) in einem Drive-Through in Los Angeles zu sehen. Während Britney die Hand aus dem Auto streckt, um einen Eiskaffee-Becher entgegenzunehmen, blitzt an ihrem Ringfinger ein Diamant auf. Hat sie sich etwa mit ihrem Freund Sam Ashgari verlobt?

Britney Spears ist seit über vier Jahren mit dem Schauspieler und Fitness-Influencer zusammen. Kennengelernt haben sich Asghari und Spears im Jahr 2016, am Set des Musikvideoshootings zu Spears' Song «Slumber Party».

Der 27-jährige US-Amerikaner mit iranischen Wurzeln soll für Spears, die derzeit vor Gericht gegen die Vormundschaft ihres Vaters kämpft, eine wichtige Stütze sein. In einem Interview mit «Forbes» verriet Asghari im März, dass er mit Britney eine Familie gründen wolle. «Ich möchte in meiner Beziehung auch den nächsten Schritt machen», sagte Ashgari damals. «Es macht mir nichts aus, Vater zu werden. Ich möchte ein junger Vater sein.»

Wären Kinder und eine Hochzeit überhaupt möglich?

Aufgrund ihrer Vormundschaft dürfe sie zurzeit weder heiraten noch Kinder bekommen, erzählte Britney während ihrer ersten persönlichen Anhörung am 23. Juni. Sie werde zur Verhütung gezwungen und habe eine Spirale, um nicht schwanger werden zu können. «Ich wollte die Spirale herausnehmen lassen, um ein weiteres Kind zu bekommen», so Britney. Falls dies stimmt, stünde einer Verlobung nichts im Weg, in Sachen Heirat und Kids hätte sich allerdings auch nach heutigem Stand nichts verändert: Bei einer zweiten Anhörung am 14. Juli durfte Britney zwar mit eigenem Anwalt antreten, an den Vormundschafts-Bedingungen hat sich aber nichts geändert.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltete Jamie Spears (68) das Vermögen und andere Anliegen seiner berühmten Tochter. Später wurden zusätzlich ein Finanztreuhänder und eine weitere Person als Co-Vormund bestellt.

(L'essentiel/Christina Duss)